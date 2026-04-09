La Texas Public Radio advierte sobre una estafa dirigida a los invitados de 'The Source'.

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SAN ANTONIO — La emisora Texas Public Radio ha tenido conocimiento de personas que afirman falsamente representar a los productores de The Source y que solicitan un pago a cambio de conseguir invitados para el programa.

Vale la pena repetirlo: TPR no cobra a los invitados por las entrevistas o participaciones en cualquiera de sus programas o podcasts, incluidos The Source, Texas Matters, Fronteras, Petrie Dish, Book Public, The Lonely Voice y Classical Connections, bajo ninguna circunstancia.

Se han denunciado estafas similares en emisoras de radio públicas y editoriales de todo el país, así como en relación con eventos como el Festival del Libro de San Antonio.

Si alguien se pone en contacto con usted diciendo estar afiliado a un programa TPR y le pide dinero, información de pago o cualquier cosa de valor a cambio de cobertura o una reserva, se trata de una estafa.

La comunicación legítima de los programas TPR provendrá de miembros individuales del personal que utilicen direcciones de correo electrónico oficiales @tpr.org. La dirección thesource@tpr.org puede utilizarse para contactar directamente con el equipo y verificar cualquier solicitud.

TPR recomienda que usted:

No envíe dinero ni proporcione información financiera.

No siga interactuando con esa persona.

Denuncie el incidente a las autoridades locales o a la Comisión Federal de Comercio en reportfraud.ftc.gov



Si tiene alguna pregunta o desea verificar una solicitud, póngase en contacto con thesource@tpr.org, visite tpr.org o llame a nuestro número principal al 210-614-8977 (San Antonio) o al 800-622-8977 (llamada gratuita).

Texas Public Radio se toma muy en serio la integridad de su periodismo y la seguridad de nuestra comunidad, y recomienda a cualquier persona que reciba una solicitud sospechosa a que actúe con cautela.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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