Es posible que se produzcan lluvias beneficiosas en los próximos días en la zona de San Antonio

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El tiempo inestable en el centro de los Estados Unidos podría propiciar la llegada de lluvias beneficiosas para la región de Hill Country y el área de San Antonio esta semana y la próxima.

A partir de este jueves y hasta al menos el lunes de la próxima semana, existe la posibilidad de que llueva en la región de Hill Country y en San Antonio.

Actualmente, las mayores probabilidades de lluvia en la región se dan entre el viernes y el domingo. Al menos la mitad de la región podría registrar precipitaciones diarias durante ese periodo.

Gran parte de la lluvia de esta semana y la próxima se verá alimentada por el calentamiento diurno, por lo que son probables chubascos en la tarde y a primera hora de la noche.

Es difícil predecir la cantidad total de lluvia con tanta antelación, pero podría alcanzar al menos unos centímetros en las zonas donde se desarrollen tormentas eléctricas.

Algunas partes del condado de Bexar tuvieron una pulgada o más de lluvia durante el fin de semana de Pascua, pero el nivel del agua en el acuífero Edwards apenas varió.

El martes, el nivel del agua se situó en casi 627 pies, unos 39 pies por debajo de su promedio histórico para esta época del año. El área de San Antonio y gran parte del sur de Texas han entrado en su séptima primavera consecutiva de sequía.

Desde el 1 de enero, se ha registrado un total de poco menos de tres pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, lo que representa casi cuatro pulgadas por encima del promedio del año hasta la fecha.

Los usuarios del sistema de agua de San Antonio están sujetos a las medidas de conservación de agua de la Etapa 3 y sólo pueden usar un aspersor automático una vez por semana, según su código postal.

Los aspersores automáticos se pueden utilizar el día de riego, nada más entre las 5:00 y las 10:00 o entre las 9:00 y la medianoche. Los clientes de SAWS pueden regar el jardín con manguera a mano en cualquier momento.

La lluvia y la nubosidad mantuvieron temperaturas inusualmente frescas durante el fin de semana de Pascua y el lunes, pero el martes comenzó a notarse un aumento de las temperaturas. Esta semana, las máximas rondarán los 80 grados y las mínimas descenderán principalmente hasta los 60 grados.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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