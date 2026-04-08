De vuelta a Durango: Una encuesta muestra que la mayoría apoya el cambio de nombre del Bulevar Cesar Chavez

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Según los resultados publicados el martes, la mayoría de los residentes de San Antonio que respondieron una encuesta municipal reciente apoyan el cambio de nombre del bulevar Cesar Chavez, que ahora se llama Durango.

La encuesta se realizó en medio de recientes acusaciones de que el fallecido líder sindical abusó de mujeres y menores. Dichas acusaciones fueron publicadas por primera vez en marzo por The New York Times e impulsaron a los líderes de la ciudad de San Antonio a considerar la posibilidad de cambiar el nombre de la calle. La destacada activista sindical Dolores Huerta fue una de las personas que se pronunciaron al respecto, y algunos han sugerido que la vialidad lleve su nombre.

El debate en San Antonio surge en un momento en que muchas ciudades y comunidades de todo el país se enfrentan al dilema de si mantener o no calles, escuelas, días festivos y marchas que llevan el nombre de Chavez.

Los funcionarios municipales indicaron que la campaña de difusión de la encuesta se llevó a cabo en toda la ciudad, con un esfuerzo especial para involucrar a los residentes que viven a lo largo del corredor que va desde la calle Southwest 36th hasta South Hackberry. En total, se recabaron más de 18,000 respuestas.

En general, el 64% de los encuestados apoyó que la vía volviera a llamarse Bulevar Durango, mientras que el 36% prefirió otras opciones. El apoyo fue aún mayor entre los residentes que viven a lo largo del Bulevar Cesar Chavez, donde el 79% se mostró a favor de que se volviera a cambiar el nombre.

El bulevar Durango formaba parte de San Antonio desde hacía más de un siglo y era una de varias calles del lado oeste que llevaban el nombre de ciudades mexicanas. El intento de renombrar la calle en honor a Chavez en 2011 fue polémico, con debates sobre el costo, la preservación histórica y la identidad de la comunidad antes de que el Ayuntamiento aprobara el cambio en una votación dividida.

El ayuntamiento de San Antonio retomará el tema con una sesión comunitaria programada para el martes 8 de abril, de 6 a 8 de la tarde, en Jaime's Place, ubicado en 1514 W. Commerce Street.

Los líderes de la ciudad afirman que las opiniones de los residentes orientarán los próximos pasos a medida que continúe el debate sobre el futuro del bulevar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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