Las restricciones a los beneficios alimentarios del programa SNAP entrarán en vigor en Texas a partir del 1 de abril

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A partir del 1 de abril, entrarán en vigor nuevas restricciones de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) que limitarán lo que se puede comprar a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Las nuevas restricciones se implementan tras la promulgación de la Ley 379 del Senado el verano pasado. El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó una exención de alimentos saludables presentada por Texas, lo que permite al estado aplicar las limitaciones.

Algunos residentes locales que se benefician del Banco de Alimentos de San Antonio a menudo dependen del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Eric Cooper, director ejecutivo del banco de alimentos, dijo que es importante para su organización informar a los beneficiarios del programa SNAP sobre los cambios.

“No queremos que el participante sienta estigma, vergüenza o inferioridad”, explicó Cooper. “Y cuando esta exención entre en vigor el 1 de abril, creo que habrá algunas deficiencias en la información”.

Cooper afirmó que están preparados con tarjetas informativas, volantes y folletos para poner al tanto a los afectados de las nuevas limitaciones. Estas restricciones incluyen barras de chocolate, chicles, caramelos blandos, bebidas azucaradas con 5 gramos o más de azúcar añadido, e incluso frutos secos, pasas y frutas confitadas, cristalizadas, glaseadas o cubiertas de chocolate, yogur o caramelo.

“Las bebidas azucaradas incluyen productos como el jugo de naranja, que puede contener azúcar, por lo que algunas bebidas consideradas más saludables también estarán sujetas a esta restricción”, detalló Cooper.

Cooper consideró que esto crea un contrapeso con su organización, que ya acepta donaciones de empresas cuyos productos figuran en la lista de artículos prohibidos. Por ejemplo, la compañía Coca-Cola dona productos como agua y jugo de frutas, además de su ya legendaria bebida de cola, al banco de alimentos.

En un comunicado de prensa de la HHSC, la comisionada ejecutiva Stephanie Muth agradeció al Gobernador Greg Abbott y a la legislatura estatal y expuso: "Estos cambios conducirán a elecciones alimentarias más saludables y apoyarán el desarrollo de hábitos alimenticios saludables que duren toda la vida".

La sala de prensa de la cadena de supermercados H.E.B, con presencia en Texas y México, indicó que no había nadie disponible para hablar sobre el tema, pero la compañía emitió un comunicado que decía: "Durante los últimos meses, un equipo multifuncional de H.E.B Partners se ha estado preparando diligentemente para ayudar a nuestros clientes con los nuevos cambios en los productos SNAP de Texas".

Parte de la exención exige que Texas realice encuestas a los beneficiarios del programa SNAP para determinar si los cambios están dando lugar a elecciones alimentarias más saludables. Se prevé que dichas encuestas se completen después de la fecha de entrada en vigor del 1 de abril de 2026.

“Todos debemos comer mejor. Todos debemos tomar decisiones saludables. Todos los alimentos tienen valor, y la clave está en la moderación”, advirtió Cooper. “Espero que en unas semanas o meses esto se haya generalizado tanto en los comercios como entre los participantes, de manera que no genere ningún estigma adicional”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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