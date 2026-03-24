San Antonio abre una encuesta para cambiar el nombre del Bulevar Cesar E. Chavez.

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Tras la publicación de una exhaustiva investigación del New York Times y las acusaciones contra Cesar Chavez, el ayuntamiento de San Antonio está recabando opiniones para cambiar el nombre del bulevar que lleva el nombre del fallecido líder sindical.

En un comunicado emitido el lunes, el gobierno local desea escuchar la opinión del mayor número posible de residentes, especialmente de aquellos que viven a lo largo del bulevar Cesar E. Chavez, ubicado entre la calle Southwest 36th y la calle South Hackberry.

A partir de hoy, los residentes pueden participar y compartir sus ideas sobre el nombre de la calle ubicada en la zona centro.

Los participantes encontrarán la encuesta aquí y tardarán menos de un minuto en completarla. La encuesta está disponible en inglés y español y estará abierta hasta el 2 de abril.

El comunicado también aclara que el ayuntamiento sólo considera cambiar el nombre de una calle por "razones importantes".

La vialidad fue designada inicialmente en el primer plano de la ciudad en 1852 como South Fifth. El nombre fue cambiado posteriormente a Durango en la década de 1880, antes de ser modificado una vez más en honor a Chavez en 2011.

Los participantes que completen la encuesta necesitan considerar que un nuevo nombre debe "encajar con el vecindario y conectar con la comunidad" teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Historia y carácter: que refleje historias locales, acontecimientos importantes o la geografía.

Honrando legados: reconociendo a líderes y figuras públicas a nivel nacional, estatal o local.

Valores fundamentales: representar principios como la unidad o la igualdad.

Mejoras prácticas: corregir errores ortográficos, hacer coincidir los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) o evitar confusiones con calles que tienen un nombre similar.



La ciudad también organizará reuniones públicas con la comunidad en fechas y lugares que se anunciarán próximamente.

El ayuntamiento de San Antonio ya no celebrará el feriado de Cesar Chavez el 31 de marzo. En su lugar, las oficinas permanecerán cerradas el viernes 3 de abril, día festivo municipal.

Tras la impactante noticia difundida la semana pasada sobre las acusaciones de que Chavez agredió y violó niñas y mujeres jóvenes, entre ellas Dolores Huerta, también se han cancelado marchas y festivales.

En San Antonio, la Fundación Educativa y Legado Cesar E. Chavez anunció el cese de todas sus operaciones.

El miércoles 18 de marzo, el gobernador Greg Abbott anunció que el estado de Texas ya no celebrará el día festivo en honor a Chavez.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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