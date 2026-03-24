Diana 'DeeDee' Fuentes, influyente periodista y mentora de Texas, fallece

Lee esta historia en inglés.

Ha fallecido la destacada periodista Diana “DeeDee” Fuentes, una figura clave en las redacciones de Texas y defensora del periodismo de investigación.

Fuentes murió inesperadamente el 20 de marzo mientras viajaba por Washington, D.C., según comunicados de las organizaciones periodísticas con las que mantenía una estrecha relación. Tenía 67 años.

En las horas posteriores a su deceso, colegas, ex alumnos y líderes del periodismo de todo Texas y de otros lugares comenzaron a compartir recuerdos de Fuentes, reflexionando sobre una carrera que abarcó más de 35 años y una persona a la que muchos describieron como mentora y amiga.

“Perder a DeeDee es desgarrador”.

Así comenzó una publicación en Facebook en memoria de Fuentes Joey Palacios, periodista veterano de la radio pública de Texas y ex presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos de San Antonio, que Fuentes ayudó a fundar.

“Dee Dee era un verdadero faro de luz. Si había algún problema, ella sabía cómo solucionarlo. Era amable, comprensiva y siempre animaba”.

Fuentes trabajó como subdirectora de la sección metropolitana del San Antonio Express-News y editora del Laredo Morning Times, donde dio forma a la cobertura informativa y guió a los reporteros en ambas redacciones.

“La conozco prácticamente desde que comencé mi carrera periodística”, dijo Palacios. “Si necesitabas algún consejo, ella te orientaba en la dirección correcta”.

Quienes la conocieron dicen que su influencia iba mucho más allá del periodismo.

“DeeDee era una mujer, periodista y amiga increíble”, explicó Nora Lopez, presidenta del capítulo de San Antonio de la Sociedad de Periodistas Profesionales, en una publicación de Facebook. “Tenía un corazón de oro y probablemente era la persona más amable que he conocido”.

“Ella ayudaba a cualquiera que lo necesitara, amigos, colegas e incluso completos desconocidos, como las personas sin hogar que merodeaban por las oficinas del Express-News en el centro. DeeDee los conocía por su nombre”, escribió López.

“Y ni hablemos de la cantidad de animales que rescató y alimentó. Era de esas personas que llevaba comida y agua para cualquier animal callejero que se encontrara”.

En San Antonio, Fuentes también formaba parte habitual de la comunidad periodística de la ciudad, incluyendo el espectáculo anual Gridiron, un evento de larga tradición dirigido por periodistas que satiriza la política local y a las figuras públicas.

Su influencia también se extendió a nivel nacional. Fuentes se desempeñó recientemente como directora ejecutiva de Investigative Reporters and Editors, donde, según sus colegas, ayudó a guiar a la organización a través de hitos importantes, incluida la pandemia de COVID-19 y su 50 aniversario, al tiempo que ampliaba el acceso a la capacitación para periodistas.

En un comunicado, Josh Hinkle, presidente de la junta directiva de Investigative Reporters Editors, afirmó que Fuentes "tuvo un profundo impacto en la transparencia gubernamental" y que estaba "comprometido con una prensa libre y sólida y con el derecho del pueblo a estar informado".

También anotó que “su calidez creó un ambiente acogedor en IRE” y que su “habilidad para conectar con el personal, los miembros de la junta directiva y nuestra comunidad era realmente especial”.

Hinkle añadió que Fuentes "era una ferviente defensora de la diversidad y la inclusión, que siempre se esforzaba por garantizar que todos se sintieran escuchados y valorados".

El consejo de IRE nominó el domingo a Fuentes para el Anillo de Honor, en reconocimiento a su legado en el periodismo de investigación y en la organización que dirigió, este honor se otorga a periodistas que han realizado contribuciones significativas a la IRE y al sector. Como parte de este reconocimiento, se invita a sus seguidores a contribuir a una campaña de recaudación de fondos en su nombre. Las donaciones financiarán becas, capacitación y recursos a la próxima generación de periodistas de investigación.

La Fundación para la Libertad de Información de Texas expresó su profunda tristeza por su fallecimiento y la recordó como "una persona amable, cariñosa y divertida". La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos calificó su muerte como "una pérdida profundamente personal y significativa para la profesión periodística", describiéndola como "una pionera que deja un gran legado".

Fuentes impartió clases de periodismo en la Universidad de Missouri-Columbia y en la Universidad Estatal de Texas, contribuyendo a la formación de futuros reporteros y editores. En 2022, Fuentes fue incluida en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos.

Hinkle concluyó su declaración con una frase que Fuentes solía usar: "¡Un fuerte abrazo para todos!".

Para muchos que trabajaron con ella, su influencia perdura entre los periodistas a los que guió y en las comunidades a las que siguen sirviendo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.