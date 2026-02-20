Crecen los pedidos de renuncia del Representante Tony Gonzales

Lee esta historia en inglés.

Aumentan los pedidos de renuncia de Tony Gonzales después de que el San Antonio Express-News publicó un informe que asegura que el congresista tuvo un romance con una integrante de su personal, Regina Santos-Aviles, quien luego murió por suicidio.

El artículo de Express-News, que cita a un ex miembro del personal de Gonzales que afirmó que Santos-Aviles le confesó, describe una relación romántica en 2024 mientras trabajaba como directora regional de distrito en Uvalde. El informe indica que sus colegas expresaron su preocupación por su bienestar tras revelarse la relación.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar dictaminó que la muerte de Santos-Aviles fue un suicidio y no encontró evidencia de crimen.

Brandon Herrera, aspirante a las primarias Republicanas, emitió un comunicado instando a Gonzales a dimitir. Herrera alegó que Gonzales violó las normas de ética de la Cámara al mantener una relación sexual con una empleada bajo su supervisión y alegó que se utilizaron recursos públicos para facilitar dicha relación, afirmaciones que no se fundamentaron en el comunicado de campaña.

Herrera quedó a 400 votos de vencer a Gonzales por la nominación Republicana para el Distrito 23 del Congreso de Texas en 2022.

En la misma declaración, Herrera argumentó que la controversia podría poner en peligro las perspectivas Republicanas en el distrito en las elecciones generales, y enmarcó la renuncia como una necesidad política y ética.

Gonzales niega que haya habido un romance con Santos-Aviles.

El Representante estatal de Texas, Wes Virdell (Republicano), publicó en redes sociales: "Si esto es cierto, y parece creíble, Tony debería dimitir". El distrito de Virdell coincide con el 23.º Distrito Congresional.

El consejo editorial del Express-News dijo que el congresista “tiene preguntas que responder” y anunció que no haría ninguna recomendación en las primarias Republicanas.

Gonzales ha sido respaldado en su reelección por el presidente Republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el Presidente Trump, quien escribió en redes sociales: "Tony Gonzales tiene mi respaldo total y completo para la reelección; no los defraudará".

Si Gonzales renunciara, los Republicanos perderían inmediatamente un miembro con derecho a voto, lo que reduciría su ya escasa mayoría. El desglose por partidos actual de la Galería de Prensa de la Cámara de Representantes indica que los Republicanos tienen 218 escaños y los Demócratas 214, con tres vacantes. Una renuncia repentina añadiría una vacante y, en la práctica, reduciría el margen diario del Partido Republicano para aprobar proyectos de ley partidistas, sobrevivir a votaciones de procedimiento muy ajustadas y gestionar las ausencias por enfermedad o viaje.

Si usted o alguien que conoce está pasando por un momento difícil, la línea directa de ayuda para crisis y suicidio 988 está disponible en los EE.UU. llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

