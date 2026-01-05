Cientos de miembros de la comunidad se reúnen para recordar a Camila Mendoza Olmos

Lee esta historia en inglés.

Familiares y amigos de Camila Mendoza Olmos se reunieron con cientos de miembros de la comunidad para celebrar su vida.

El evento en el Wildhorse Sports Park en el extremo oeste de San Antonio fue organizado por la familia y la asociación sin fines de lucro Global Search and Recovery.

El cuerpo de Mendoza Olmos, de 19 años, fue hallado el martes, según el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar. La última vez que fue vista con vida fue la mañana de Nochebuena.

La familia agradeció a los miembros de la comunidad por su apoyo durante la búsqueda y en los días transcurridos desde que se dictaminó que su muerte fue un suicidio.

Tras soltar decenas de globos en honor a Mendoza Olmos, amigos y familiares subieron al escenario para compartir cómo la recordarán y honrarán. Al caer la noche, las velas de los asistentes iluminaron el parque el sábado por la noche.

Su madre, Rosario Olmos, expresó su agradecimiento por la unión de la comunidad durante las fiestas para buscar a su hija. Olmos abrazó a su hermana mientras hablaba de los 19 años que pasó con ella.

"Mi pequeña ya no está con nosotros, pero atesoro los 19 años que vivió, los cuales disfruté plenamente", dijo. "A eso me aferraré. Tenía más sueños que cumplir con ella. Solo espero que Dios la cuide hasta que la vuelva a ver".

La mejor amiga de Mendoza Olmos desde hace 10 años, con quien comparte el mismo nombre, también habló. Muchos en el público lloraron cuando ella expresó lo orgullosa que estaba de tener una amiga así.

“Mi hermosa ángel guardián. Te llevo conmigo en todo lo que hago y estaré eternamente agradecida por cada momento que compartimos. … Te queremos mucho, Camilita”, afirmó Camila.

El padre de Mendoza Olmos, Alfonso Mendoza, expresó que agradecía la ayuda de amigos, vecinos, detectives e iglesias. Mendoza afirmó que el apoyo de la comunidad les ha ayudado a superar sus momentos más difíciles. También expresó su esperanza de que la historia de su hija pueda ayudar a otros.

Entre las organizaciones de salud mental y de prevención y concientización sobre el suicidio que estuvieron presentes se encontraban Circle of Arms, AFSP y SOLOS.

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales del Gran San Antonio explicó que ha visto un aumento en las llamadas, que su director ejecutivo atribuye en parte a una mayor concientización tras la muerte de Mendoza Olmos.

“Esperamos que la historia de Camila sirva de recordatorio a quienes se sienten solos y dolidos de que siempre hay otra salida”, enfatizó. “Que existe ayuda y que su vida tiene sentido y valor”.

Mientras los globos flotaban lentamente y se perdían en el cielo, amigos y miembros de la comunidad se formaron para dar sus condolencias a la familia de Mendoza Olmos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.