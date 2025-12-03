El gigante de la moda rápida Shein se enfrenta a una investigación del fiscal general de Texas, Ken Paxton, sobre mano de obra y productos

Lee esta historia en inglés.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el lunes que su oficina está investigando al minorista de moda rápida Shein por posibles violaciones relacionadas con prácticas laborales poco éticas y productos inseguros.

La corporación fundada en China opera principalmente en línea y vende de todo, desde ropa, accesorios, productos de decoración para el hogar y más.

Generó más de 30 mil millones de dólares en ingresos globales en 2023.

Paxton señala que ha habido numerosos informes que han suscitado inquietudes sobre la dependencia de Shein del trabajo forzoso, el uso de materiales inseguros y prácticas de marketing engañosas.

En el comunicado de prensa hizo referencia al movimiento Make America Healthy Again, enfatizando el papel de los materiales y productos seguros y no tóxicos.

“Los texanos merecen saber que las empresas a las que les compran son éticas, seguras, transparentes y no explotan a los trabajadores ni venden productos dañinos”, dijo Paxton en un comunicado de prensa.

La investigación determinará si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la empresa violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos y si engañan a los consumidores sobre el abastecimiento ético.

También examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa.

Un portavoz de Shein expuso en un comunicado que está al tanto de la investigación y acogió con satisfacción el “compromiso constructivo” con Paxton.

Shein se toma muy en serio estas preocupaciones y está totalmente comprometida a cooperar. Nuestra misión —ofrecer productos asequibles y de moda a clientes de todo el mundo— se sustenta en nuestra dedicación a la seguridad, el cumplimiento normativo y el respeto por los derechos humanos —afirmó el portavoz.

La firma Shein ha sido acusada de abusos a los derechos laborales en el pasado, pero negó las denuncias.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.