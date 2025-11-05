Se aprueban las propuestas A y B, abriendo la puerta al nuevo estadio de los Spurs en medio de una opinión pública dividida

Lee esta historia en inglés.

Los votantes del condado de Bexar aprobaron el martes el primer componente de financiación de un nuevo estadio para los San Antonio Spurs en lo que fue un ciclo electoral dividido.

Las propuestas A y B están ambas relacionadas con el llamado Project Marvel, un nombre utilizado originalmente internamente por funcionarios de la ciudad para un proyecto para crear un distrito deportivo y de entretenimiento en el centro de Hemisfair.

Los partidarios destacaron el potencial impacto económico y cultural, citando la revitalización del centro de la ciudad y el crecimiento a largo plazo. Los críticos, incluyendo grupos comunitarios como COPS/Metro Alliance y “No Project Marvel”, argumentaron que los beneficios proyectados son especulativos y que los fondos públicos deberían utilizarse para necesidades de infraestructura urgentes.

La Propuesta A obtuvo el 55.91% de los votos a favor y el 44.09% en contra, y la Propuesta B obtuvo el 52.14% de los votos a favor y el 47.86% en contra.

“Para mí, esto demuestra que no se trata de una imposición”, declaró Beverly McClure, de Cops/Metro, organización que hizo campaña contra la financiación del nuevo estadio. “La comunidad debe participar, y eso es algo que garantizaremos; estaremos presentes en las negociaciones”.

La Propuesta A aumentará el impuesto a los recintos para financiar un posible rodeo durante todo el año y mejoras en el Frost Bank Center y el Freeman Coliseum, propiedad del condado. La Propuesta B destina 311 millones de dólares provenientes del impuesto a los recintos para la construcción de un nuevo estadio en los terrenos que antiguamente albergaban el Instituto de Culturas Texanas.

La Proposición B contó con el fuerte respaldo de los San Antonio Spurs y la mayoría del Ayuntamiento de San Antonio. Los Spurs, a través de un comité de acción política llamado Win Together, invirtieron más de 7 millones de dólares en la campaña para la construcción del estadio. Por otro lado, la alcaldesa Gina Ortiz Jones intentó frenar la creación del Proyecto Marvel poco después de asumir el cargo este verano.

“Esta es una inversión generacional, y sin importar el resultado, espero asegurarme de que logremos un beneficio mutuo para San Antonio”, dijo Jones a TPR al cierre de las urnas el martes por la noche.

Unas 350 personas asistieron a una reunión para ver los resultados organizada por la campaña Win Together en River North Ice House, entre ellas los ex alcaldes Ron Nirenberg y Henry Cisneros.

“Los Spurs son parte fundamental de la identidad y el desarrollo económico de San Antonio. Esa es la pura verdad”, declaró Cisneros a TPR. “Y eso es bueno para la gente. Es bueno para sus salarios. Es bueno para sus ingresos familiares. Es bueno para su capacidad de comprar una casa. Es bueno para su educación y la de sus hijos”.

Los organizadores de COPS/Metro y de la campaña “No al Proyecto Marvel” se mantuvieron desafiantes en una fiesta celebrada la noche de las elecciones en el Friendly Spot de Southtown.

Saile Aranda / TPR Concentración de COPS/Metro la noche de las elecciones en el Friendly Spot de Southtown.





“Seguiremos exigiendo transparencia. Seguiremos abogando para que se escuchen las voces de la comunidad”, dijo McClure. “Todavía hay un acuerdo preliminar no vinculante y muchos detalles que deberán resolverse”.

Ahora, se espera que la ciudad y los Spurs cumplan con este nuevo distrito de entretenimiento. Los Spurs se han comprometido a invertir 500 millones de dólares en el estadio, y la ciudad ha declarado que aportará aproximadamente 500 millones de dólares, comprometiéndose los Spurs a cubrir cualquier excedente.

En 1999, los votantes aprobaron un impuesto similar para construir el estadio donde actualmente juegan los Spurs, conocido ahora como Frost Bank Center, en la zona este de la ciudad. En aquel entonces, los Spurs, junto con los líderes de la ciudad y el condado, prometieron revitalizar la zona circundante, mayoritariamente industrial, promesa que, hasta la fecha, no se ha cumplido.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.