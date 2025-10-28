La 46.ª Cena Anual de Acción de Gracias Raul Jimenez de San Antonio se prepara para atender una mayor necesidad este año

Lee esta historia en inglés.

Patricia Jimenez, hija de Raul Jimenez, afirmó que la cena será para atender a 4,000 comensales adicionales este año debido a los posibles impactos del cierre del gobierno.

"Es una situación única. Debo decir que seguimos con nuestra campaña de recaudación de fondos y ninguna donación es demasiado pequeña, pero confiamos en que tendremos todo lo necesario para cubrir las necesidades de las personas adicionales que puedan necesitarlo este Día de Acción de Gracias", precisó Jimenez en una conferencia de prensa el martes.

La Fundación Ángeles de Kym anunció el martes una donación de $100,000 dólares para la cena, duplicando la cantidad donada el año pasado.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, señaló que la cena anual demuestra el compromiso continuo de la ciudad en mostrar compasión a los residentes necesitados.

“Los adultos mayores disfrutarán de una rica y cálida cena el Día de Acción de Gracias”, expresó. “San Antonio tiene la inmensa suerte de continuar con esta tradición, que es un faro de esperanza y gratitud”.

Quienes no puedan asistir a la cena deben llamar al 211 para obtener más información sobre el registro para la entrega a domicilio. VIA Metropolitan Transit también ofrecerá viajes gratuitos de ida y vuelta a la cena el Día de Acción de Gracias.

Se necesitan miles de voluntarios para que esta comida sea una realidad. El registro de voluntarios abrió hoy y permanecerá accesible hasta completar el aforo.

Haga clic aquí para registrarse.

La 46ª Cena Anual de Acción de Gracias Raul Jimenez se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre a partir de las 10 a.m. en el Centro de Convenciones Henry B. González en el centro de la ciudad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

