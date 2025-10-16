Todos los registros de votantes del área de San Antonio están listos para las elecciones del 4 de noviembre

Lee esta historia en inglés.

La administradora electoral del condado de Bexar, Michele Carew, y el juez del condado de Bexar, Peter Sakai, aseguraron al público durante una conferencia de prensa a fines de septiembre que todas las solicitudes de registro de votantes recibidas a tiempo se completarían.

Suscríbase a TPR Today, el boletín de Texas Public Radio que lleva nuestras principales noticias a su bandeja de entrada cada mañana.

La administradora electoral del condado de Bexar, Michele Carew, anunció el miércoles que se ha eliminado el atraso en las solicitudes de registro de votantes.

Se han procesado todas las solicitudes recibidas hasta la fecha límite del 6 de octubre de 2025.

Se procesaron alrededor de 72,000 solicitudes entre el 1 y el 13 de octubre, según informó la oficina electoral. Unas 65,000 de ellas se recibieron del Departamento de Seguridad Pública de Texas y 7,000 del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Carew contrató personal adicional para reducir el retraso. Un total de 82 empleados, entre tiempo completo, medio tiempo y temporales, trabajaron de 7:00 a. m. a 10:30 p. m. todos los días en horarios alternos para garantizar que las solicitudes elegibles se procesaran a tiempo.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Corte de Comisionados, al Secretario de Estado de Texas y a todo mi equipo, incluyendo al personal temporal. Sus esfuerzos hicieron esto posible", declaró Carew.

Los residentes pueden verificar el estado de su registro de votante en www.votetexas.gov

La votación anticipada para las elecciones del 4 de noviembre comienza el 20 de octubre.

Los fallos informáticos en la Oficina del Secretario de Estado de Texas fueron los responsables del retraso en las solicitudes de registro de votantes a nivel local.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.