Ben's Original retira voluntariamente del mercado el arroz vendido en H-E-B y Target

Un retiro voluntario de una variedad de productos de arroz de la marca Ben's Original está en vigencia en varios productos, según un comunicado de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA son sus siglas en inglés).

Los productos de arroz incluyen productos de arroz blanco de grano largo original, arroz integral de grano largo y arroz salvaje listo para consumir.

El retiro se debe “a la posible presencia de pequeñas piedras que se forman de forma natural en la plantación de arroz”.

La declaración de la FDA continúa advirtiendo que “las piedras pequeñas representan un posible riesgo de lesión al tracto oral o digestivo” si se consumen.

Ben's también publicó un comunicado en su sitio web, indicando una breve lista de minoristas afectados, entre ellos H-E-B, Target y Amazon. Usted puede consultar la lista completa de minoristas aquí.

La compañía también indicó que el problema aislado se limita únicamente a estos lotes y a ningún otro producto Ben's Original. Además, no se han reportado lesiones ni enfermedades hasta la fecha.

Si cree haber comprado este producto, no lo consuma. Para solicitar una devolución y resolver cualquier duda, comuníquese con Atención al Consumidor de Ben's al 1-800-548-6253, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p.m., hora estándar del centro (CST), y sábados y domingos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (CST).

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

