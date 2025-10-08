Funcionarios del Distrito Escolar Independiente del Noreste defienden la política de teléfonos celulares contra la revisión estatal

Lee esta historia en inglés.

North East ISD está defendiendo su política de teléfonos celulares que permite a los estudiantes usar dispositivos durante el almuerzo y los períodos de receso frente a la Agencia de Educación de Texas.

Funcionarios del Distrito Escolar Independiente del Noreste decidieron defender su política de teléfonos celulares en medio de una revisión en curso por parte de la Agencia de Educación de Texas.

Una nueva ley estatal requiere que las escuelas prohíban a los estudiantes usar celulares y otros dispositivos electrónicos durante el día escolar.

La junta de NEISD votó en agosto para definir la jornada escolar como tiempo de enseñanza, lo que permite a los estudiantes usar teléfonos durante el almuerzo y períodos de receso.

Pero, la semana pasada, el superintendente de NEISD, Sean Maika, notificó a los padres que TEA estaba revisando su política.

“El 24 de septiembre de 2025, después de recibir una notificación de un legislador de que no estaban de acuerdo con la política de teléfonos celulares del NEISD, recibimos una notificación de la TEA indicando que la agencia estaba realizando una revisión de cumplimiento y sugirió que la Junta Directiva debería modificarla", declaró Maika en la carta a los padres. "Ha quedado claro que los líderes estatales no creen que la Junta haya cumplido con la 'intención legislativa' y quieren que ignoremos nuestra colaboración con los padres y tutores para atender mejor las necesidades de los estudiantes de nuestra comunidad".

Sin embargo, durante una reunión de la junta escolar el lunes por la noche, Maika dijo que la ley no define explícitamente la jornada escolar y que el distrito defenderá esa posición.

"Veo esto y pienso que es desafortunado porque siento que lo hicimos bien", explicó Maika.

Katie Wilke tiene hijos que asisten a las escuelas del NEISD. Durante los comentarios públicos, afirmó que el distrito tiene derecho a decidir cómo administrar sus escuelas.

"Les insto a que se mantengan firmes, mantengan el control a nivel local y demuestren que NEISD no se dejará intimidar para que implemente políticas que no favorezcan a nuestros estudiantes", recomendó Wilke.

Maika agregó que el distrito respondió a TEA defendiendo la política de NEISD y está a la espera de una respuesta.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

