Arresto en tiroteo en casino de Eagle Pass que dejó 2 muertos y 5 heridos

Lee esta historia en inglés.

La policía arrestó a un hombre sospechoso de matar a dos personas y herir a seis en un tiroteo en el Kickapoo Lucky Eagle Casino en Eagle Pass la madrugada del domingo.

Keryan Rashad Jones, de 34 años, residente de San Antonio, fue localizado por agentes del DPS a más de 170 millas de distancia en Stockdale, en el condado de Wilson, aproximadamente a las 7:45 am del domingo.

La oficina del Sheriff del condado de Wilson a través de las redes sociales confirmó que los agentes dispararon sus armas de fuego para inutilizar el vehículo de Jones, quien fue detenido por los agentes con el uso de una pistola Taser.

El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, señaló que Jones enfrenta siete acusaciones en su contra.

“Dos cargos de asesinato capital y cinco cargos de agresión agravada con un arma letal”, afirmó Schmerber.

La ciudad de Eagle Pass informó la identidad de al menos una víctima, Marcus "Mark" Antley, agente retirado de la Patrulla Fronteriza. Una segunda víctima fue una mujer de Dimmit, según el juez del condado.

El Hospital Universitario de San Antonio reanimó a dos pacientes del tiroteo de Eagle Pass, según una publicación en X . Una mujer de 22 años fue atendida y dada de alta; una mujer de 29 años permanecía en estado grave hasta el domingo por la noche.

La tribu Kickapoo de Kansas publicó una declaración el domingo expresando profunda tristeza por el incidente en el casino más grande de Texas.

"A nuestros hermanos y hermanas de la Tribu Tradicional Kickapoo de Texas, los acompañamos en el duelo, la oración y con fortaleza. Ninguna comunidad debería tener que soportar una tragedia así", señaló el comunicado. "Expresamos nuestra más profunda gratitud al FBI, al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a todas las agencias policiales locales, estatales, federales y tribales por su rápida actuación para detener a un sospechoso e iniciar una investigación exhaustiva".

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

