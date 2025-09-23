El otoño comienza como cualquier otro día de verano, pero el alivio está llegando

Lee esta historia en inglés.

El otoño llegó a San Antonio el lunes, pero usted no lo notó al observar el indicador de temperatura en el patio trasero, cuando las temperaturas máximas alcanzaron los 100 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, es posible que el martes vuelva a haber temperaturas de 100 grados antes de la llegada de un frente frío a la zona el miércoles. La llegada del frente elevará las temperaturas máximas diurnas a entre 90 grados y 80 grados durante el fin de semana. Es probable que la temperatura se mantenga ligeramente más alta durante ese mismo período a lo largo y al sur de la autopista US 90.

El frente frío también provocará lluvias en la zona de San Antonio el miércoles y jueves. Aproximadamente la mitad de la zona podría experimentar lluvias ambos días antes de que la probabilidad de lluvia disminuya el jueves por la noche.

Se pudieron producir algunas tormentas eléctricas más fuertes con la llegada del frente frío el miércoles a lo largo de una línea desde Del Río hasta San Marcos y Giddings.

Las temperaturas al amanecer del jueves al domingo deberían rondar los 60 grados. También hay algunos pronósticos a largo plazo que muestran que la próxima semana también comenzará más fresca.

De hecho, San Antonio ha sumado aproximadamente 2.5 cm más de lluvia en lo que va de año, en comparación con un año promedio. Desde enero, han caído poco más de 63 cm en el Aeropuerto Internacional de San Antonio.

Si bien ha habido un poco más de lluvia este año, principalmente en junio y julio, no ha caído lo suficiente para compensar seis años de sequía.

San Antonio continúa bajo restricciones de agua de la Etapa 3 y los clientes del Sistema de Agua de San Antonio solo pueden regar con un aspersor automático una vez por semana según la dirección postal.

Todavía se permite regar a mano con una manguera de jardín en todo momento.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

