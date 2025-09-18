Los Rangers de Texas y la policía de Uvalde investigan la muerte de un miembro del personal del Congreso del representante Tony Gonzales

Lee esta historia en inglés.

Regina Santos-Aviles, colaboradora del representante Tony Gonzales en el Congreso, falleció el domingo después de que las autoridades la encontraran en llamas en su casa de Uvalde. Tenía 35 años.

Paramédicos, bomberos y policías de Uvalde acudieron al lugar tras un altercado. Las autoridades informaron que su cuerpo se incendió y fue trasladada en helicóptero al Centro Médico Militar Brooke en San Antonio para recibir tratamiento por quemaduras graves.

Santos-Aviles fue declarada muerta el domingo por la mañana.

Su madre declaró al San Antonio Express News que el incidente fue un accidente. El jefe de policía de Uvalde, Homer Delgado, declaró que no había indicios de violencia, pero que su departamento y los Rangers de Texas estaban investigando.

"En momentos de pérdida, nuestro mayor deber es permanecer unidos, apoyarnos mutuamente y honrar la memoria de quienes hemos perdido", dijo Delgado. "Por respeto a la familia, no se darán a conocer más detalles por el momento".

Santos-Aviles fue directora regional de distrito de la oficina del Representante Tony Gonzales desde noviembre de 2021. Anteriormente, fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Uvalde y miembro de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo del Área de Uvalde. También fue gerente de cuentas y finanzas en el Fairplex del Condado de Uvalde entre 2015 y 2020.

Gonzales emitió un comunicado el miércoles y expresó su tristeza por su muerte y destacó su dedicación a su comunidad.

"Estamos consternados por la reciente noticia. Regina dedicó su profesión a marcar la diferencia en su comunidad", expresó Gonzales. "Siempre será recordada por su pasión por Uvalde y por ayudar a la comunidad a ser un lugar mejor".

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

