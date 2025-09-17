Meals on Wheels y BiblioTech unen fuerzas para brindar capacitación en alfabetización digital a los residentes confinados en sus hogares del condado de Bexar

Lee esta historia en inglés.

"Beyond the Meal: Nutrition and Navigation” (o Más Allá de la Comida: Nutrición y Navegación) es una asociación entre BiblioTech y Meals on Wheels que ofrece capacitación en alfabetización a personas confinadas en sus hogares.

Según un comunicado del condado de Bexar, decenas de hogares ya han disfrutado de la capacitación digital.

Se han distribuido 45 tabletas para que las personas confinadas en casa adquieran habilidades informáticas esenciales. Esto incluye acceder a servicios de telesalud, gestionar sus recetas en línea y aprender los conceptos básicos de correo electrónico y seguridad en internet.

El programa comenzó en 2024 y está financiado por una subvención de socialización de Meals on Wheels, y el objetivo de la asociación es garantizar un acceso equitativo a la tecnología y ayudar a mejorar la vida independiente.

Quienes califiquen para el programa pueden recibir una tableta y orientación y asistencia personalizada de "Navegadores digitales" sobre cómo usar la tecnología para adaptarla mejor a sus necesidades.

La declaración también enfatizó que los servicios multifacéticos combinan los objetivos de Meals on Wheels para promover la dignidad y la independencia de las personas mayores que necesitan comidas nutritivas junto con la asistencia de BiblioTech para brindar a los residentes del condado de Bexar acceso a la tecnología e instrucción en alfabetización informática.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

