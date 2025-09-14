Ciberataque provoca el cierre de escuelas de Uvalde

Lee esta historia en inglés.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde estará cerrado toda esta semana debido a un ataque de ransomware.

El sábado, las autoridades del distrito notificaron a profesores y estudiantes por correo electrónico que, debido al ataque, los sistemas esenciales no estarán disponibles. Esto incluye teléfonos, termostatos, cámaras de vigilancia y otros sistemas considerados necesarios.

El ataque también dañó el sistema de nóminas del distrito, afectando a conductores de autobús, personal de mantenimiento y conserjes. Las autoridades informaron que los pagos podrían retrasarse. El incidente de ransomware se ha reportado al FBI y a otras agencias.

El sitio web del distrito escolar no funciona, al igual que los sitios web de cada una de las escuelas del distrito.

Todas las escuelas del distrito estarán cerradas de lunes a viernes esta semana, y las fechas se intercambiarán con otros días no laborables previamente programados más adelante en el año escolar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

