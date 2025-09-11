El Representante de Texas, James Talarico, en San Antonio para un mitin de campaña para el Senado de los Estados Unidos pide la paz tras el asesinato de Charlie Kirk.

Lee esta historia en inglés.

El Representante de Texas, James Talarico, realizó un mitin en el Backyard on Broadway en San Antonio el miércoles por la noche.

Sin embargo, después de subir al escenario, Talarico inmediatamente le dijo a la multitud que estaba cambiando el enfoque de su discurso preparado a la luz del tiroteo en un evento de campaña en Utah, donde el activista de derecha Charlie Kirk recibió un disparo y luego sucumbió a sus heridas.

Talarico centró sus comentarios en denunciar la violencia y condenar la extrema división en el país.

"Tengo muchas ganas de hablar más sobre esta campaña y sobre estas importantes elecciones", dijo Talarico. "Pero esta noche, quiero abordar las noticias de Utah".

Talarico reconoció que él y Kirk tenían diferencias ideológicas y políticas, pero que “Charlie Kirk era un hijo de Dios”.

Describió el tiroteo como un “asesinato político” y que “se produce apenas tres meses después de que la presidenta Demócrata de la Cámara de Representantes del estado de Minnesota fuera asesinada a tiros en su casa”.

Talarico ha experimentado un aumento de interés en su liderazgo que coincide con la actividad en las redes sociales.

Talarico habló de sus humildes orígenes como hijo de una joven madre soltera de Laredo y de su fortaleza ante la pobreza y la adversidad. Declaró a la multitud que el amor de su madre le cambió la vida y que "la violencia no es un verdadero poder". Añadió que las personas de todo el espectro político en este estado y en este país anhelan una política diferente, no una política del miedo, no una política del odio, no una política de la violencia.

Los asistentes a una reunión hacen fila para encontrarse con James Talarico en San Antonio, el 10 de septiembre de 2025.

Después de hablar con la audiencia durante unos 10 minutos, Talarico afirmó que se quedaría y pasaría el tiempo asignado para el evento, alrededor de 90 minutos, hablando individualmente con cualquiera que quisiera reunirse con él.

Talarico lanzó su candidatura para el Senado de los Estados Unidos el martes en Austin y seguirá su reunión en San Antonio con eventos en Rosenberg y Houston.

Talarico es uno de tres Demócratas que han anunciado su intención de postularse al Senado de los Estados Unidos en las elecciones intermedias del próximo año. El ex Representante Colin Allred y el astronauta retirado Terry Virts ya han lanzado sus campañas.

El ex Representante estadounidense Beto O'Rourke y el Representante Joaquin Castro no han descartado sumarse a la contienda.

El ganador se enfrentaría al Senador estadounidense John Cornyn o a su rival en las primarias Republicanas, el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

