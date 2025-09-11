Arrestan a hombre señalado por acosar al jefe de policía de San Antonio y a su esposa

Lee esta historia en inglés.

Acechar a cualquiera es ilegal, y más aún al jefe de policía de San Antonio y a su esposa.

Roger Craig Vittitoe, de veintinueve años, fue arrestado el sábado en el condado de Hidalgo por esas acusaciones.

Según los registros de la cárcel, enfrenta dos cargos de acoso al jefe de policía William McManus y a su esposa, Lourdes.

Los investigadores dijeron que el sospechoso expresó su enojo por el resultado de un caso penal anterior que presentó como denunciante.

Se acusa a Vittitoe de saturar a la esposa de McManus con mensajes de voz y electrónicos en un intento de comunicarse con el jefe McManus.

En la declaración jurada de la orden de arresto, los mensajes fueron descritos como "obsesivos, acosadores y alarmantes" y llegaron durante un período de 72 horas que comenzó el 3 de septiembre.

Uno de esos mensajes decía:

"¿Cómo está la McManus? La tenía en LinkedIn y luego borraron su cuenta... Nos seguíamos mutuamente". "¡Mi color favorito es el rojo!". "Bueno, te di el preaviso de 15 días. Quedan unos días más. Espero que tomes la decisión correcta".

El acusado también supuestamente envió fotos a la esposa de la víctima con una geolocalización que mostraba que fueron tomadas a 12 minutos de su casa, "lo que provocó temor y preocupación" de que pudiera tomar represalias por lo que percibió como una injusticia, según los registros del arresto.

McManus emitió una declaración después del arresto.

"Debido a que este asunto implica una investigación en curso en la que estoy directamente involucrado, no haré ningún comentario público en este momento", se lee en el comunicado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

