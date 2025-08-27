El Papa León XIV nombra a Monseñor Cepeda obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio
El Papa León XIV ha nombrado a Mons. José Arturo Cepeda como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio.
Cepeda es originario de México. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de San Antonio en 1996.
Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit por el Papa Benedicto XVI en 2011.
Como nuevo obispo auxiliar de San Antonio, ayudará al arzobispo Gustavo García-Siller a dirigir la arquidiócesis.
Ambos hombres nacieron en San Luis Potosí, México,
El anuncio sobre el traslado lo hizo el arzobispo Gustavo García-Siller la mañana del martes.
"Estamos profundamente agradecidos al Santo Padre por habernos designado al obispo Cepeda, y estamos igualmente agradecidos con el obispo Cepeda por aceptar este nuevo ministerio", dijo.
Cepeda ha desempeñado muchos roles a nivel internacional y en los EE. UU. También ha asumido algunos roles en San Antonio.
Pasó cuatro años como vicario parroquial de la Catedral de San Fernando en San Antonio, seguido de una década como miembro de la facultad en el Seminario de la Asunción y la Escuela Oblata de Teología, también en San Antonio.
También fue director de vocaciones y profesor del Programa de Formación para el Ministerio de Transición de la Arquidiócesis de San Antonio. De 2010 a 2011, fue rector del Seminario de la Asunción.
Cepeda será ordenado el 12 de octubre.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
