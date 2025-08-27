© 2025 Texas Public Radio
Real. Reliable. Texas Public Radio.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
KCTI-AM/FM is off-air due to damage from a lightning strike. We are working to restore service as quickly as possible.

El Papa León XIV nombra a Monseñor Cepeda obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio

Texas Public Radio | By TPR Staff
Published August 27, 2025 at 7:48 PM CDT
Auxiliary Bishop Arturo Cepeda stands with Archbishop Gustavo Garcia-Siller during a news conference at the United States Conference of Catholic Bishops in 2021 in Baltimore. The Vatican is transferring Cepeda from the Detroit archdiocese to serve as part of the local Catholic leadership. Cepeda, who was ordained a priest in San Antonio, will assist Archbishop Gustavo García-Siller and two auxiliary bishops.
Screenshot
/
Catholic TV SA
El obispo auxiliar Arturo Cepeda acompaña al arzobispo Gustavo García-Siller durante una rueda de prensa en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en 2021 en Baltimore. El Vaticano traslada a Cepeda desde la arquidiócesis de Detroit para formar parte del liderazgo católico local. Cepeda, quien fue ordenado sacerdote en San Antonio, asistirá al arzobispo Gustavo García-Siller.

Lee esta historia en inglés.

El Papa León XIV ha nombrado a Mons. José Arturo Cepeda como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio.

Cepeda es originario de México. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de San Antonio en 1996.

Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit por el Papa Benedicto XVI en 2011.

Como nuevo obispo auxiliar de San Antonio, ayudará al arzobispo Gustavo García-Siller a dirigir la arquidiócesis.

Ambos hombres nacieron en San Luis Potosí, México,

El anuncio sobre el traslado lo hizo el arzobispo Gustavo García-Siller la mañana del martes.

"Estamos profundamente agradecidos al Santo Padre por habernos designado al obispo Cepeda, y estamos igualmente agradecidos con el obispo Cepeda por aceptar este nuevo ministerio", dijo.

Cepeda ha desempeñado muchos roles a nivel internacional y en los EE. UU. También ha asumido algunos roles en San Antonio.

Pasó cuatro años como vicario parroquial de la Catedral de San Fernando en San Antonio, seguido de una década como miembro de la facultad en el Seminario de la Asunción y la Escuela Oblata de Teología, también en San Antonio.

También fue director de vocaciones y profesor del Programa de Formación para el Ministerio de Transición de la Arquidiócesis de San Antonio. De 2010 a 2011, fue rector del Seminario de la Asunción.

Cepeda será ordenado el 12 de octubre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.
Tags
En Español Últimas NoticiasTPR Noticias
TPR Staff
See stories by TPR Staff