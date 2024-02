La SA2020 cerrará después de 12 años en funcionamiento

Lee esta historia en inglés.

SA2020, la organización sin fines de lucro que se anuncia como la que da forma a la visión comunitaria de San Antonio, se disuelve después de 12 años. Su junta directiva votó en diciembre a favor de concluir y poner fin a las operaciones.

La decisión de cerrar no se basó en la financiación sino en la falta de apoyo de la ciudad y los líderes locales, dijo su director ejecutivo, entre otros factores. La organización sin fines de lucro 501(c)3 fue una creación del ex alcalde de San Antonio, Julian Castro, para trazar una visión para San Antonio en 2020. Cada año, la organización sin fines de lucro publica un informe sobre dónde se encuentran ciertas métricas, como la pobreza, las tarifas, la salud física y mental y el transporte, mismas que destacan entre los residentes.

El director ejecutivo Kiran Kaur Bains señaló que no hubo un solo problema que llevó a la disolución de la SA2020, sino que los datos no se utilizan para promover los objetivos de líderes electos e instituciones.

“En los últimos años, hemos visto que los líderes locales, los líderes de las instituciones locales, realmente han demostrado que están más interesados en la visión comunitaria como un tema de conversación que como una práctica, y eso perjudica la capacidad de crear y fortalecer la generación de políticas o publicarlas con filantropía de tal manera que permita que una organización sin fines de lucro como la SA2020 se sostenga”, indicó.

Aunque Kaur Bains afirmó que la decisión no se debía a una falta de financiación, la declaración en el sitio web de la SA2020 sobre su cierre menciona que varios financiadores cedieron en el cumplimiento de sus compromisos después de que se emitiera una declaración apoyando el cese al fuego en la guerra entre Israel y Gaza el otoño pasado.

“A raíz de nuestra declaración sobre Palestina, los financiadores locales retuvieron el pago de los contratos de subvención existentes, amenazaron nuestro estatus 501c3, buscaron controlar nuestras comunicaciones públicas y nos presionaron para que guardáramos silencio. El veinte por ciento de nuestros socios sin fines de lucro retiraron su asociación con la SA2020, muchos citando el deseo de permanecer ´políticamente neutrales’, expuso.

Sin embargo, Kaur Baines añadió que finalmente se consiguió la financiación.

"Nadie retiró su financiación, y la financiación provino de contratos existentes, y también hicimos la recomendación de disolvernos, por lo que nuestra recaudación de fondos se detuvo", explicó.

La SA2020 también había apoyado las enmiendas a los estatutos de la ciudad impulsadas por los ciudadanos. En 2021, apoyó la “Proposición B”, una enmienda para eliminar la negociación colectiva de las contractuales de la Asociación de Oficiales de Policía de San Antonio y del sindicato de la Ciudad de San Antonio. También apoyó la “Proposición A” el año pasado, conocida como Iniciativa de la Carta de Justicia.

En su comunicado, la SA2020 expresó que disolverse era lo más "visionario" que se podía hacer.

“Nos negamos a ser silenciados o a eludir nuestros valores organizacionales de liderazgo, comunidad y responsabilidad para asegurar financiamiento o 'una silla en la mesa' donde se toman las decisiones. Eso sería un favor a la visión comunitaria compartida”, rezaba el comunicado.

Durante su planificación presupuestaria para 2024, la ciudad de San Antonio optó por no proporcionar más fondos anuales de aproximadamente $150,000 para la SA2020, citando el deseo de utilizar sus fondos internamente para crear su propio puesto de analista de datos en el departamento local de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad.

"Su decisión abrupta de dejar de financiar la SA2020 no condujo a la disolución", advirtió Kaur Bains. "En realidad, no se trata de una sola cuestión. El gobierno de la ciudad es un ejemplo de una institución que no está poniendo seriamente en práctica la equidad y que no está dispuesta a ver una organización sin fines de lucro independiente es un espejo de su formulación de políticas”.

El anuncio de la SA2020 coincide con la publicación de 2024 de su informe anual de datos.

La organización sin fines de lucro continuará sus operaciones con su personal integrado por tres individuos hasta marzo y sus datos, que abarcan más de una década, permanecerán en línea hasta septiembre de 2024.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

