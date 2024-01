El director del San Antonio Food Bank opina sobre la decisión de Texas de excluirse del programa de alimentos de verano de $350 millones

Lee esta historia en inglés.

Se ha implementado un nuevo programa federal para alimentar a niños en edad escolar durante los meses de verano. El estado de Texas podría haber recibido alrededor de $350 millones de dólares del programa, lo que proporcionaría a las familias $120 por mes por cada menor elegible.

El estado de Texas no participará en el programa, junto con otros 13 estados, lo que ahora impondrá la carga a organizaciones benéficas existentes.

En el programa Weekend Insight de esta semana, Jerry Clayton de TPR habla con el presidente y director ejecutivo del San Antonio Food Bank, Eric Cooper, sobre la decisión de funcionarios de Texas de optar por no participar en el programa de verano.

Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.

Clayton: Gracias por estar aquí.

Cooper: Sí, absolutamente. Y gracias por su interés en este tema. Sabes, a menudo me preguntan: ¿cuándo es la época del año de mayor actividad para el banco de alimentos? Y es verano debido a los niños que no tienen su programa nacional de almuerzos y desayunos escolares.

El estado ejecuta un programa llamado Programa de Servicio de Alimentos de Verano, que permite a las escuelas y organizaciones sin fines de lucro llevar comida a los niños. Pero congregarlos crea un desafío, y no muchos niños realmente reciben comida en el programa de servicio de alimentos de verano.

El Congreso autorizó este verano el EBT como una forma de eliminar las barreras logísticas, la convocatoria de niños, para darle a las mamás de bajos ingresos el recurso financiero para comprarles comida a sus hijos en casa. Y no podríamos estar más emocionados.

Al saber que el Congreso creó esta iniciativa a nivel nacional similar a lo que hicieron durante la pandemia, con un programa PEBT, este EBT de verano, creemos que realmente sirve bien a las zonas rurales de Texas. Sirve bien a las familias.

Pero saber que Texas decidió no hacerlo para el verano de 2024 debido a limitaciones de capacidad nos está transfiriendo la capacidad ahora a nosotros, porque las familias acudirán al banco de alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no tendrán acceso a este increíble recurso.

Clayton: ¿Has podido entender por qué el estado de Texas rechazó el programa?

Cooper: Sabemos ahora que la HHSC está luchando por mantenerse al día con las solicitudes de SNAP y que hay escasez de mano de obra, desafíos tecnológicos y problemas de capacitación. Y entonces es esa tormenta perfecta de, “vaya, están sucediendo muchas cosas en este momento. ¿Podemos emprender un nuevo programa?

Es nuevo. Viene de los federales y los estadounidenses lo necesitan, los texanos lo necesitan. Otros estados están descubriendo esas oportunidades e implementando EBT de verano en 2024. Simplemente creo que Texas debería tener la capacidad para hacerlo. Sé que tenemos desafíos, pero si se puede hacer algo, seguramente ayudará a las familias.

Clayton: La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, sugirió que la obesidad infantil era una razón por la que no deberían ampliar sus beneficios de comida para niños. ¿Cómo reacciona ante una declaración como esa?

Cooper: Es un síntoma de simplemente no ser consciente. Obviamente, no hay nada mejor que nuestro país pueda hacer que alimentar a los niños. El programa nacional de almuerzos escolares se desarrolló para entregar a las fuerzas armadas personas mejor alimentadas cuyos cuerpos crezcan sanos y fuertes. Si un país está desnutrido, tendrá síntomas como obesidad. La obesidad es un problema de nutrición y no tener acceso a los alimentos adecuados y en la cantidad adecuada en el momento adecuado es lo que el programa Summer EBT está tratando de solucionar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

