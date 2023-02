Un investigador de San Antonio descubre que la obesidad en la edad madura está relacionada con la enfermedad de Alzheimer, particularmente en las mujeres

Lee esta historia en inglés.

Una nueva investigación de UT Health San Antonio sugiere que la obesidad en la edad madura podría estar relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en años posteriores.

Claudia Satizabal, Ph.D., del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas, es la autora de un estudio que encontró que 21 genes relacionados con el Alzheimer parecen comportarse de manera diferente en personas obesas de cuarenta y cincuenta años, particularmente mujeres. Se estudió la información genética de los participantes en el Framingham Heart Study.

“Vimos que la obesidad estaba asociada con una regulación positiva o activación de ciertos genes de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, así como con la activación o regulación negativa de genes protectores”, señaló Satizabal.

Eso significa que los genes relacionados con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer estaban más activos y los que pueden proteger contra ella estaban menos activos.

Satizabal observó un posible vínculo genético entre la obesidad y el Alzheimer después de que estudios epidemiológicos previos sugirieron que la obesidad en la edad madura puede ser un factor en el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en mujeres.

El Framingham Heart Study, que comenzó a estudiar las enfermedades cardiovasculares en 1948, ahora incluye tres generaciones de participantes. Se le preguntó si ella y su equipo identificaron participantes en el estudio que tenían variantes genéticas que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿podrían confirmar un vínculo con la obesidad en la edad madura?

El equipo de Satizabal analizó a personas con 74 genes relacionados con el Alzheimer y confirmó un vínculo en 21 de los genes.

Los investigadores también encontraron que si bien había una conexión entre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y un índice de masa corporal (IMC) alto, la correlación era aún más fuerte en personas con proporciones cintura-cadera altas, lo que significa más exceso de grasa abdominal.

“Por lo tanto, (la proporción cintura-cadera alta) parece ser un marcador más sensible de la desregulación metabólica y tiene correlaciones más fuertes con la regulación de los genes”, explicó Satizabal.

Lo que Satizabal y su equipo encontraron es evidencia de una correlación entre la obesidad en la edad madura, no causalidad. Ella no está diciendo que la obesidad cause la enfermedad de Alzheimer, sino que tal vez hay uno o más factores que intervienen en el desarrollo de ambas condiciones. O, quizás, la obesidad es parte de una cascada biológica que puede terminar en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

“La obesidad tiende a agruparse con muchas enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión”, agregó Satizabal. “Así que todo eso, lo sabemos, es muy malo para el cerebro y la vasculatura cerebral. Creo que esto contribuye a un entorno de mal funcionamiento que se suma y exacerba cualquier degeneración potencial que ya esté en curso.

“Así que eso no ayuda en nada”, añadió.

Satizabal concluyó que mantener un peso saludable hasta la edad madura es un factor importante en el envejecimiento saludable, particularmente para las mujeres.

“Realmente debes comenzar a cuidarte en la edad madura”, dijo Satizabal. “Eso generará grandes beneficios para tu cerebro más adelante”.

Debido a que este estudio se basa en la información recopilada del Framingham Heart Study, tiene un alcance limitado porque la mayoría de los participantes en ese estudio son de ascendencia europea.

Los investigadores del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas esperan ampliar el grupo de participantes de la investigación para incluir a personas de otras etnias, en particular de ascendencia latina.

Las personas de todos los orígenes que deseen participar en ensayos clínicos u otras investigaciones pueden registrarse para obtener más información aquí.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

