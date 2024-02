Paxton da declaraciones contradictorias acerca del caso del tiroteo en la escuela Robb en Uvalde

Después de una reunión de campaña en San Antonio la semana pasada, al Fiscal General de Texas, Ken Paxton, se le pidió que hablara sobre el vencimiento del plazo de prescripción en el caso del tiroteo en la Escuela Primaria Robb.

El plazo de prescripción alcanzará los dos años el 24 de mayo, lo que dificultará acusar a los miembros de la policía por su respuesta fallida al tiroteo.

Paxton habló sobre este tema después de la reunión.

“Espero que eso no ocurra porque, nuevamente, realmente creo que, la gente de Texas, y especialmente las familias que perdieron a sus hijos, tienen derecho a saber lo que sucedió allí", dijo Paxton.

"Mi trabajo es representar al estado, pero eso no significa que no crea que no debamos tener transparencia en cualquier tipo de gobierno”, respondió Paxton cuando se le preguntó porque presentó la apelación.

Paxton presentó una apelación en nombre del Departamento de Seguridad Pública, o DPS de Texas, en diciembre, limitando la capacidad de las familias de las víctimas para presentar demandas federales contra la policía.

La ciudad de Uvalde también está esperando a que la Fiscal del Distrito local, Christina Mitchell, publique registros del DPS a los que ella tiene acceso especial.

Las familias de las víctimas están cada vez más frustradas con Mitchell y la falta de cargos criminales contra los policías.

Brett Cross, quien perdió a su hijo Uziyah en el tiroteo de la Escuela Primaria Robb, dijo que no le sorprende la declaración contradictoria de Paxton.

"Todos en estas agencias superiores como Abbott, como Paxton, como Dan Patrick, todos hacen lo mismo”, dijo Cross. “Dicen que quieren ayuda para nosotros y luego actúan en contra de lo que nos ayudaría."

Con la reciente publicación de la revisión del incidente de parte del Departamento de Justicia sobre el tiroteo, las familias están exigiendo que Mitchell publique los registros del DPS y que haya consecuencias legales para los policías involucrados.