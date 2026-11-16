Winter Loteria @ Carver
Winter Loteria @ Carver
Winter Loteria is here at the Carver interim site at Denver Heights Community Center. Older Adults and Adults are invited to participate for prizes! Gaming supplies will be provided. Come while supplies last!
Location: Denver Heights Community Center. 300 Porter St. San Antonio, TX 78210. Street Parking only.
Carver Library Interim Site at Denver Heights Community Center
Free
01:00 PM - 02:00 PM on Wed, 9 Dec 2026
Event Supported By
San Antonio Public Library
210-207-2500
sapl.marketing@sanantonio.gov
Carver Library Interim Site at Denver Heights Community Center
300 Porter StreetSan Antonio, Texas 78210
210-207-9180
amber.mcginnis@sanantonio.gov