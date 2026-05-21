“Walter Mathis Day”
“Walter Mathis Day”
In honor of what would’ve been Mathis’ 107th birthday, Villa Finale has assembled a panel of friends and family who will share remembrances and anecdotes about Walter Mathis’ life and personality.
Villa Finale: Museum & Gardens
Members FREE / $10.00 non-member
06:00 PM - 07:30 PM on Thu, 13 Aug 2026
Event Supported By
Villa Finale: Museum & Gardens
2102239800
villafinale@villafinale.org
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401 King WilliamSan Antonio, Texas 78204
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