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Tuesday Musical Club welcomes St. Mary's University vocalists

Tuesday Musical Club welcomes St. Mary's University vocalists

Several voice students from St. Mary's University will entertain us with music from many different genres. Come to support these students and enjoy their efforts.

Tuesday Musical Club Clubhouse
Free
01:30 PM - 03:00 PM on Tue, 17 Nov 2026

Event Supported By

Tuesday Musical Club
satuesdaymusicalclub@gmail.com
https://satmc.org/

Artist Group Info

St. Mary's University Dept. of Music & Theatre Arts
https://www.stmarytx.edu/academics/department/music-theatre-arts/
Tuesday Musical Club Clubhouse
3755 St. Mary's St.
San Antonio, Texas 78212
satuesdaymusicalclub@gmail.com
http://satmc.org