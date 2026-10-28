Tuesday Musical Club welcomes St. Mary's University vocalists
Tuesday Musical Club welcomes St. Mary's University vocalists
Several voice students from St. Mary's University will entertain us with music from many different genres. Come to support these students and enjoy their efforts.
Tuesday Musical Club Clubhouse
Free
01:30 PM - 03:00 PM on Tue, 17 Nov 2026
Event Supported By
Tuesday Musical Club
satuesdaymusicalclub@gmail.com
Artist Group Info
St. Mary's University Dept. of Music & Theatre Arts
Tuesday Musical Club Clubhouse
3755 St. Mary's St.San Antonio, Texas 78212
satuesdaymusicalclub@gmail.com