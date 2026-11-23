Tuesday Musical Club Christmas program
Tuesday Musical Club Christmas program
Get in the Christmas spirit with music by the Tuesday Musical Club Choir, Strings Ensemble, and Piano Duos. A lively program of seasonal music is planned, with special holiday treats to follow.
Tuesday Musical Club Clubhouse
Free
01:30 PM - 03:00 PM on Tue, 8 Dec 2026
Event Supported By
Tuesday Musical Club
satuesdaymusicalclub@gmail.com
Tuesday Musical Club Clubhouse
3755 St. Mary's St.San Antonio, Texas 78212
satuesdaymusicalclub@gmail.com