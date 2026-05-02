The Lavens at B Daddy's BBQ
The Lavens bring a Saturday-night Americana set to B Daddy's BBQ in Old Town Helotes on May 2, 2026, from 6:00 to 9:00 PM.
B Daddy's is a Texas Monthly-featured wood-smoked barbecue room with brisket, homemade mac and cheese, borracho beans, hardwood floors, a saloon-style bar, indoor and outdoor picnic-table seating, a partial wrap-around deck, and a dog- and family-friendly feel.
The May 2 show features Jana Laven, Andreas Laven, Niko Laven, Michael Madison, and Chris McWilliams.
There is no cover for the music. Food and drink are sold at regular B Daddy's BBQ menu prices.
B Daddy's BBQ
14436 Old Bandera Rd, Suite 3
Helotes, TX 78023
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1486095379879038/
Press page: https://imc.goodcreativemedia.com/press/lavens-b-daddys-bbq-helotes-2026-05-02