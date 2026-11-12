The Boys From County Bexar Live At La Tuna Icehouse 11/28/26
The Boys From County Bexar Live At La Tuna Icehouse 11/28/26
The Boys From County Bexar play Irish pub songs at La Tuna Icehouse, 100 Probandt, San Antonio, TX 78204, on Saturday, November 28, 2026, 8 To 11 PM.
Free, No Cover.
Mike Ryan, Michael Martin, Blake Smithson and Bill Grace. Their album, Boys from the County Bexar, came out October 30, 2026.
Event page: https://www.facebook.com/events/2565989683917838/
La Tuna Icehouse
Free
08:00 PM - 11:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Artist Group Info
The Boys From County Bexar