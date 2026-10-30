SA Veterans Day at Hemisfair
SA Veterans Day at Hemisfair
Celebrate the 6th annual SA Veterans Day at Hemisfair, presented by H-E-B Operation Appreciation, a day focused on gratitude and unity on Saturday, November 14 from 12 p.m. to 6 p.m. at Civic Park.
Enjoy FREE, family-friendly fun with live music and entertainment, a Veteran Resource Fair, kids’ zone, and more than $10,000 in Valero Fuel Cards for military service members.
Learn more about one of San Antonio's largest Veterans Day events by visiting the official Hemisfair Veterans Day Website.
Civic Park in Hemisfair
Free
12:00 PM - 06:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Hemisfair
(210) 709-4750
MARKETING@HEMISFAIR.ORG
Civic Park in Hemisfair
210 S Alamo StSan Antonio, Texas 78205