© 2026 Texas Public Radio
Real. Reliable. Texas Public Radio.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

SA Veterans Day at Hemisfair

SA Veterans Day at Hemisfair

Celebrate the 6th annual SA Veterans Day at Hemisfair, presented by H-E-B Operation Appreciation, a day focused on gratitude and unity on Saturday, November 14 from 12 p.m. to 6 p.m. at Civic Park.

Enjoy FREE, family-friendly fun with live music and entertainment, a Veteran Resource Fair, kids’ zone, and more than $10,000 in Valero Fuel Cards for military service members.

Learn more about one of San Antonio's largest Veterans Day events by visiting the official Hemisfair Veterans Day Website.

Civic Park in Hemisfair
Free
12:00 PM - 06:00 PM on Sat, 14 Nov 2026

Event Supported By

Hemisfair
(210) 709-4750
MARKETING@HEMISFAIR.ORG
https://hemisfair.org/
Civic Park in Hemisfair
210 S Alamo St
San Antonio, Texas 78205