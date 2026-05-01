Join SAPL and the San Antonio Botanical Garden for a plant swap!

Bring plants to the Central Library to trade so you can take new ones home. Plants should be well watered, pest & disease free. No invasive plants. Plant clippings, seeds, and other clean and in good condition plant supplies are also welcomed. Please label your plants if possible. We will have supplies to label your plants if needed!

The San Antonio Botanical Garden will have a plant for cuttings, and provide some small pots and soil.

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¡Vengan a la biblioteca para un intercambio de plantas!

Traiga plantas para intercambiar y así poder llevarse otras nuevas a casa. Las plantas deben estar bien regadas y libres de plagas y enfermedades. No se admiten plantas invasoras. También serán bienvenidos esquejes, semillas, y otras cosas para plantas que estén limpios y en buen estado. Por favor, etiquete sus plantas si es posible. ¡Tendremos materiales para etiquetarlas si necesario!

El Jardín Botánico de San Antonio dispondrá de una planta para obtener esquejes y proporcionará algunas macetas pequeñas y tierra.