Pan Am’s Summer Reading Kickoff!
Help us celebrate the start of Summer Reading at Pan Am with a party! We will be giving out free corn in a cup, fruit cups, and aguas frescas. Activities include diamond painting, crafts, and a scavenger hunt. Snacks and activities available while supplies last. All ages welcome! Stay for Professor Universe’s THE CARBON CONUNDRUM starting at 4 pm.
Pan American Branch Library
Free
03:00 PM - 04:00 PM on Tue, 2 Jun 2026
1122 W PyronSan Antonio, Texas 78221
210-207-9150