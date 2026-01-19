Oxford UMC Pumpkin Patch
Oxford UMC Pumpkin Patch
Patch Hours: October 1st
Tuesday-Thursday 3-8 pm, Friday 3-9 pm, Saturday 11-9 pm, Sunday 12-8 pm
Hayrides: Friday-Saturday 6-9pm and Sunday 5-8 pm
Kite Day: 2pm-5pm Saturday October 3rd
Movie night: Starts at dusk every Friday except October 30th.
Craft Fair: 10-4 pm October 17th
Petting Zoo: 5-7 pm October 24th
Trunk-n-Treat: 6pm October 24t
Oxford UMC
03:00 PM - 08:00 PM, every day through Oct 26, 2026.
Event Supported By
Oxford UMC
815-503-0487
bergerreese90@gmail.com
Oxford UMC
9739 Heubner Rdsan Antonio, Texas 78240
815-503-0487
bergerreese90@gmail.com