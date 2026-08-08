Mini Zen Gardens for Adults
Mini Zen Gardens for Adults
Join us at Molly Pruitt Library to make a mini Zen Garden! Use natural elements to create a mini sand garden design to help promote tranquility in your home or workspace. All adults welcome.
Molly Pruitt Library
Free
11:00 AM - 12:00 PM on Sat, 12 Sep 2026
Event Supported By
San Antonio Public Library - Molly Pruitt Library
210-650-1122
hannah.johnson@sanantonio.gov
Molly Pruitt Library
5110 Walzem RdSan Antonio, Texas 78218
210-650-1122
hannah.johnson@sanantonio.gov