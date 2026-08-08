© 2026 Texas Public Radio
Real. Reliable. Texas Public Radio.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Mini Zen Gardens for Adults

Mini Zen Gardens for Adults

Join us at Molly Pruitt Library to make a mini Zen Garden! Use natural elements to create a mini sand garden design to help promote tranquility in your home or workspace. All adults welcome.

Molly Pruitt Library
Free
11:00 AM - 12:00 PM on Sat, 12 Sep 2026

Event Supported By

San Antonio Public Library - Molly Pruitt Library
210-650-1122
hannah.johnson@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Pruitt-Library
Molly Pruitt Library
5110 Walzem Rd
San Antonio, Texas 78218
210-650-1122
hannah.johnson@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Pruitt-Library