Macondo Writers Workshop faculty readings
Macondo Writers Workshop faculty readings
A night of readings featuring this year's Macondo Writers Workshop faculty: Marilyn Chin, Robert Jones Jr., Jessica Hagedorn, Jan Beatty and Luis J. Rodriguez
This is a free event, registration is appreciated!
Doors | 5pm
Readings | 6pm
WHERE 📍TPR's Irma & Emilio Nicolas Media Center
321 W Commerce, San Antonio, TX 78205
PARKING 🚗
Free validated parking is available at City Tower Parking Garage. Entrance located at 60 N Flores St, San Antonio, TX 78205. Be sure to select, "Take a ticket" do not insert your credit card. You will get a validation ticket when you arrive at TPR.
Texas Public Radio's Irma & Emilio Nicolas Media Center
Free
06:00 PM - 07:30 PM on Sat, 25 Jul 2026
Texas Public Radio's Irma & Emilio Nicolas Media Center
321 West Commerce StreetSan Antonio, Texas 78205