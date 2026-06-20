Loteria for Older Adults at Thousand Oaks Library
Loteria for Older Adults at Thousand Oaks Library
Come and enjoy a traditional game of Loteria with super-sized bingo cards and playing pieces!
Token prizes will be awarded to each game winner.
Registration is encouraged so that we can plan accordingly.
Thousand Oaks Library
Free
10:15 AM - 11:15 AM on Thu, 2 Jul 2026
Event Supported By
San Antonio Public Library Texana/Genealogy
2102072559
genealogydesk@sanantonio.gov
Thousand Oaks Library
4618 Thousand Oaks Dr.San Antonio, Texas 78233
210-207-9190
brooke.mjolsness@sanantonio.gov