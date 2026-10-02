Loteria for Older Adults
Loteria for Older Adults
Enjoy a few rounds of traditional Loteria with your friends, family and neighbors! Light refreshments provided.
Loteria for Older Adults will be held monthly on second Thursdays at noon. This program is for adults 50+ years. Adults younger than 50 may join if they are accompanying an older adult.
Thousand Oaks Branch Library
Free
12:00 PM - 01:00 PM, every month on Thursday through Dec 10, 2026.
Thousand Oaks Branch Library
4618 Thousand Oaks DrSan Antonio, Texas 78233
210-207-9190
brooke.mjolsness@sanantonio.gov