© 2026 Texas Public Radio
Real. Reliable. Texas Public Radio.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Loteria for Older Adults

Loteria for Older Adults

Enjoy a few rounds of traditional Loteria with your friends, family and neighbors! Light refreshments provided.

Loteria for Older Adults will be held monthly on second Thursdays at noon. This program is for adults 50+ years. Adults younger than 50 may join if they are accompanying an older adult.

Thousand Oaks Branch Library
Free
12:00 PM - 01:00 PM, every month on Thursday through Dec 10, 2026.
Thousand Oaks Branch Library
4618 Thousand Oaks Dr
San Antonio, Texas 78233
210-207-9190
brooke.mjolsness@sanantonio.gov
https://www.mysapl.org/Visit/Locations/Thousand-Oaks-Library