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Haunted Swim

Haunted Swim

Join San Antonio Parks & Recreation for a special spooky haunted swim!

Enjoy swimming, treats and a movie!
Costume Contest at 6:30 p.m. & Movie at 7 p.m.

Showing: Minions & Monsters

Atanacio Garcia Natatorium (formerly San Antonio Natatorium)
Free
06:00 PM - 09:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

San Antonio Parks & Recreation
shannon.warnagiris@sanantonio.gov
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Home
Atanacio Garcia Natatorium (formerly San Antonio Natatorium)
1430 West Durango Blvd.
San Antonio, Texas 78207
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/News-Events/Events/Event-Details/ArtMID/15385/ArticleID/28389/Underwater-Egg-Hunt?Park=&amp;Facility=