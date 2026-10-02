Haunted Swim
Haunted Swim
Join San Antonio Parks & Recreation for a special spooky haunted swim!
Enjoy swimming, treats and a movie!
Costume Contest at 6:30 p.m. & Movie at 7 p.m.
Showing: Minions & Monsters
Atanacio Garcia Natatorium (formerly San Antonio Natatorium)
Free
06:00 PM - 09:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
San Antonio Parks & Recreation
shannon.warnagiris@sanantonio.gov
Atanacio Garcia Natatorium (formerly San Antonio Natatorium)
1430 West Durango Blvd.San Antonio, Texas 78207