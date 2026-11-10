Garden Ridge Market Days - Holiday Market
Garden Ridge Market Days - Holiday Market
GARDEN RIDGE MARKET DAYS - Holiday Market - November 14, 2026:
🛍🥰 200+ Local Food, Craft & Farm Vendors
🎟👍🏼 FREE Admission & Parking
🍔🌮 50+ Food Trucks/Food Vendors & Sweet Treats
🤲🎁 Angel Helpers Ministry & Seeds of Love Outreach will be collecting food & toys for those in need
🎨🎳 Free Kids' Activities: Scavenger Hunt (For Prizes!!), Chalk Art, Crafts, Games, Bubbles, Sand Play, Photo Opp & More!
🎨🥰FACE PAINTING - For Tips (Angie Balloons)
🎈🎉BALLOON ART - For Tips (KT Rentals)
🍅🥒 Local Farms: Honey, Farm-Fresh Produce, Grass-Fed Beef, Chicken, Eggs, Goat Cheeses & Soaps & More
🐶 🐾 Friendly Dogs Welcome, On-Leash
🎼🎤 Live Music by Joel Guerrero
🌳⛅️ Indoor & Outdoor Market with Shade Trees!
🎉🌦 WE ARE OPEN, Rain or Shine!
Northeast Bible Church
Free to attend, free parking, free kids activities
09:30 AM - 02:30 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Garden Ridge Market Days
602-920-9301
kim@gardenridgemarket.com
Artist Group Info
Northeast Bible Church
19185 FM 2252Garden Ridge, Texas 78266
602-920-9301
kim@gardenridgemarket.com