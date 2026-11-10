GARDEN RIDGE MARKET DAYS - Holiday Market - November 14, 2026:

🛍🥰 200+ Local Food, Craft & Farm Vendors

🎟👍🏼 FREE Admission & Parking

🍔🌮 50+ Food Trucks/Food Vendors & Sweet Treats

🤲🎁 Angel Helpers Ministry & Seeds of Love Outreach will be collecting food & toys for those in need

🎨🎳 Free Kids' Activities: Scavenger Hunt (For Prizes!!), Chalk Art, Crafts, Games, Bubbles, Sand Play, Photo Opp & More!

🎨🥰FACE PAINTING - For Tips (Angie Balloons)

🎈🎉BALLOON ART - For Tips (KT Rentals)

🍅🥒 Local Farms: Honey, Farm-Fresh Produce, Grass-Fed Beef, Chicken, Eggs, Goat Cheeses & Soaps & More

🐶 🐾 Friendly Dogs Welcome, On-Leash

🎼🎤 Live Music by Joel Guerrero

🌳⛅️ Indoor & Outdoor Market with Shade Trees!

🎉🌦 WE ARE OPEN, Rain or Shine!