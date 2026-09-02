Frost Citizens Electronics Recycling
Frost Citizens Electronics Recycling
Join us at our Citizens Financial Center to recycle your electronics. We invite you to dispose of small appliances, printers, computers, laptops, VCRs, miscellaneous wires, metal items and anything with a plug. Old-style TVs and paper items are not accepted. This event is free and open to the community. We hope to see you there!
For event guidelines visit here https://qrco.de/electronicsrecycling-frost
Event Details Here: https://www.facebook.com/events/1994866254638668
Frost Bank Citizens Financial Center
Free Event
10:00 AM - 12:00 PM on Tue, 15 Sep 2026
Event Supported By
Frost Bank
210-379-6733
fcasanova@cegroupinc.net
Artist Group Info
cbarrera@cegroupinc.net
Frost Bank Citizens Financial Center
3803 NW Loop 410San Antonio, Texas 78229