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Frost Citizens Electronics Recycling

Frost Citizens Electronics Recycling

Join us at our Citizens Financial Center to recycle your electronics. We invite you to dispose of small appliances, printers, computers, laptops, VCRs, miscellaneous wires, metal items and anything with a plug. Old-style TVs and paper items are not accepted. This event is free and open to the community. We hope to see you there!

For event guidelines visit here https://qrco.de/electronicsrecycling-frost

Event Details Here: https://www.facebook.com/events/1994866254638668

Frost Bank Citizens Financial Center
Free Event
10:00 AM - 12:00 PM on Tue, 15 Sep 2026

Event Supported By

Frost Bank
210-379-6733
fcasanova@cegroupinc.net
https://www.frostbank.com

Artist Group Info

cbarrera@cegroupinc.net
Frost Bank Citizens Financial Center
3803 NW Loop 410
San Antonio, Texas 78229
https://fb.me/e/4bTyI9UKW