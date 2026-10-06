Fiesta Flutes in Concert
Fiesta Flutes in Concert
This delightful, original musical ensemble will perform at the Tuesday Musical Club Clubhouse on October 27. The program will include music by Smetana, Holst, and others. Stick around after the music to meet the flute players and enjoy tea and treats.
Tuesday Musical Club Clubhouse
Free
01:30 PM - 03:00 PM on Tue, 27 Oct 2026
Event Supported By
Tuesday Musical Club
satuesdaymusicalclub@gmail.com
Artist Group Info
Fiesta Flutes
Tuesday Musical Club Clubhouse
3755 St. Mary's St.San Antonio, Texas 78212
satuesdaymusicalclub@gmail.com