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Fiesta Flutes in Concert

Fiesta Flutes in Concert

This delightful, original musical ensemble will perform at the Tuesday Musical Club Clubhouse on October 27. The program will include music by Smetana, Holst, and others. Stick around after the music to meet the flute players and enjoy tea and treats.

Tuesday Musical Club Clubhouse
Free
01:30 PM - 03:00 PM on Tue, 27 Oct 2026

Event Supported By

Tuesday Musical Club
satuesdaymusicalclub@gmail.com
https://satmc.org/

Artist Group Info

Fiesta Flutes
https://fiestaflutes.com/
Tuesday Musical Club Clubhouse
3755 St. Mary's St.
San Antonio, Texas 78212
satuesdaymusicalclub@gmail.com
http://satmc.org