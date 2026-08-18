Chicago House Museums: New Narrative Development for Preservation
Chicago House Museums: New Narrative Development for Preservation
Architectural historian Dan Whittaker shares his insights and discoveries on Chicago house museums in a comprehensive illustrated lecture. (Capacity is limited. Please do not RSVP if you cannot attend.)
Villa Finale: Museum & Gardens
FREE members, UTSA faculty and students / $10.00 general
06:00 PM - 07:30 PM on Wed, 2 Sep 2026
Event Supported By
Villa Finale: Museum & Gardens
2102239800
villafinale@villafinale.org
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401 King WilliamSan Antonio, Texas 78204
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