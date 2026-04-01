Bat Walk, 10/2

Kick off Bat walk season with us as we learn all about the many bats that live in Texas. We’ll observe Texas bats in the twilight sky and use a special digital tool to “hear” their ultrasonic echolocation sounds. Don't forget to bring your flashlights and wear weather appropriate clothing to view these nocturnal wonders! This family friendly in-person event guarantees an unforgettable experience for nature enthusiasts of all ages. We are so excited to see you there!

*We will meet at the Medina River Natural Area Pavilion*

Address: 15890 TX-16, San Antonio, TX 78264

¡Vuelven las caminatas para observar murciélagos al Área Natural del Río Medina!

Inaugura con nosotros la temporada de caminatas para observar murciélagos, mientras aprendemos todo sobre los numerosos murciélagos que viven en Texas. Observaremos murciélagos de Texas en el cielo nocturno y usaremos una herramienta digital especial para “escuchar” sus sonidos de ecolocalización ultrasónica.¡No olvides traer tus linternas y usar ropa adecuada para el clima para observar estas maravillas nocturnas! Este evento presencial, ideal para toda la familia, garantiza una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza de todas las edades. ¡Nos emociona mucho verte allí!

*Nos reuniremos en el Pabellón del Área Natural del Río Medina.*

Dirección: 15890 TX-16, San Antonio, TX 78264

Questions?¿Preguntas?

Contact: Rubi Jaimes, Education Coordinator, 210-207-3103 or rubi.jaimes@sanantonio.gov

