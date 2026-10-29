Ancestral Connections / Conexiones Ancestrales

Since pre-Hispanic times, Indigenous Peoples of the Americas have regarded trees as sacred and essential to life on Earth. For millennia, they have maintained a profound spiritual and cultural connection with trees, honoring them as living relatives rather than mere resources to be consumed. This relationship reflects a deep understanding of reciprocity, respect, and the recognition of trees as sacred, sentient beings.

This presentation will discuss the interconnection of trees in Mexican culture through its Indigenous roots and will explore the role of trees in cosmology, spirituality, myths, art, history, and daily life.

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Desde tiempos pre-Hispánicos, los Pueblos Indígenas de las Américas han considerado los árboles como sagrados y esenciales para la vida en la Tierra. Esta relación cultural y espiritual es milenaria. Para los Indígenas, los árboles no son simples recursos para el consumo, si no parientes vivos, merecedores de honor y admiración.

Esta conexión refleja un profundo conocimiento de reciprocidad, respeto, y el reconocimiento de los árboles como seres consagrados y conscientes.

En esta presentación hablaremos sobre la interconexión de los árboles en la cultura Mexicana a través de sus raíces Indígenas y exploraremos el rol de los árboles en la cosmología, espiritualidad, mitos, arte, historia, y vida cotidiana.