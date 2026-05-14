4th of July Red, White & Bexar Celebration in the Park
Celebrate America’s 250th Birthday at an unforgettable Independence Day celebration at Mission County Park!
Join us on Saturday, July 4th, for this free event with an evening full of family fun, live entertainment, and patriotic celebration.
Starting at 5:30 PM, enjoy:
Live music
Food trucks
Bubble party fun
Carnival rides
Face painting
Inflatables
Balloon artists
Kids’ crafts
And more family-friendly activities!
End the night with an incredible Drone & Fireworks Show beginning at 9:15 PM.
📅 Saturday, July 4th
📍 Mission County Park I – 6030 Padre Dr, San Antonio, TX 78214
🕠 Festivities Begin at 5:30 PM
🎆 Drone & Fireworks Show at 9:15 PM
🎟️ FREE Admission See less
Mission County Park Pavilion
Free
05:30 PM - 11:59 PM on Sat, 4 Jul 2026
Event Supported By
Bexar County Parks & Recreation
210-335-7275
Parks@gmail.com
6030 Padre DriveSan Antonio, Texas 78214
