2026 Pride Day: Guided Trails Tours & Team Challenge

Join San Antonio Parks & Recreation for a FREE Pride event!

Ride & Walk Trail Tours - 7 a.m.

Challenge - 8 a.m.

• Sunrise bike ride led by Team Taco Cycling

• Sunrise walk/run led by Urban Run Club SATX

• 4-person team challenge

• Resource/Vendor Fair

• Healthy snacks, swag and more!

To participate in team challenge you must register before the event.