2026 Pride Day: Guided Trails Tours & Team Challenge
2026 Pride Day: Guided Trails Tours & Team Challenge
Join San Antonio Parks & Recreation for a FREE Pride event!
Ride & Walk Trail Tours - 7 a.m.
Challenge - 8 a.m.
• Sunrise bike ride led by Team Taco Cycling
• Sunrise walk/run led by Urban Run Club SATX
• 4-person team challenge
• Resource/Vendor Fair
• Healthy snacks, swag and more!
To participate in team challenge you must register before the event.
Wheatley Heights Sports Complex
Free
07:00 AM - 11:30 AM on Sat, 6 Jun 2026
Event Supported By
San Antonio Parks & Recreation
shannon.warnagiris@sanantonio.gov
Wheatley Heights Sports Complex
200 NoblewoodSan Antonio, Texas 78212
210.207.5854
ej.moreno@sanantonio.gov