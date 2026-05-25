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2026 Pride Day: Guided Trails Tours & Team Challenge

2026 Pride Day: Guided Trails Tours & Team Challenge

Join San Antonio Parks & Recreation for a FREE Pride event!

Ride & Walk Trail Tours - 7 a.m.
Challenge - 8 a.m.

• Sunrise bike ride led by Team Taco Cycling
• Sunrise walk/run led by Urban Run Club SATX
• 4-person team challenge
• Resource/Vendor Fair
• Healthy snacks, swag and more!

To participate in team challenge you must register before the event.

Wheatley Heights Sports Complex
Free
07:00 AM - 11:30 AM on Sat, 6 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

San Antonio Parks & Recreation
shannon.warnagiris@sanantonio.gov
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Home
Wheatley Heights Sports Complex
200 Noblewood
San Antonio, Texas 78212
210.207.5854
ej.moreno@sanantonio.gov
https://www.sa.gov/Directory/Departments/Parks/Parks-Facilities/Buildings-Centers/Wheatley-Heights-Sports-Complex?