Familiares de víctimas del tiroteo en Cleveland, Texas piden apoyo para transportar los cuerpos de sus seres queridos a Honduras

La familia de Sonia Guzmán, una de las víctimas del hombre que disparó a sus vecinos asesinando a 5 de ellos en Cleveland, Texas, está de luto en profunda tristeza por la muerte de la joven de 25 años y su hijo de 8 años, Daniel.

Desde el pueblo de La Misión, en Honduras, la familia de Sonia implora que se haga justicia. En las palabras de María Guzman, tía de la fallecida, ellos piden que encuentren y encarcelen a Francisco Oropeza, el asesino de 38 años que sigue fugitivo; no por venganza, sino para prevenir que haya más muertes causadas por el criminal.

Sonia: “Que agarren a ese muchacho. No para que se venguen tal vez de lo que hizo con mi hija porque yo creo que no. Con que lo metan preso, con eso. Si, no nos van a regresar a Sonia ni al niño. Pero así él ya no va a poder hacerle daño a más personas. A dejar otra familia destrozada, otros corazones vacíos”

Darwin Guzmán, hermano de Sonia, expresó que él y su familia necesitan apoyo para transportar los cuerpos de su hermana y su sobrino a Honduras; el país donde Sonia nació y vivió parte de su vida.

Darwin: “Ahorita lo único que necesitamos es apoyo y que nos ayuden a traer los cuerpos por lo menos a nuestro país. Aquí fué donde ella se crió, y aquí es donde pasó sus meses y sus días. Eso es lo que más ocupamos. Que los traigan aquí y que aquí los enterremos donde ella estuvo, en su patria.”